Коронавирус в Грузии: власти отложили возобновление авиасообщения

Правительство Грузии отказалось открывать границы 1 июля, закрытых из-за пандемии COVID-19.

Грузинские власти решили не возобновлять авиасообщение с зарубежными странами и не открывать сухопутные границы с соседями с 1 июля, как об этом несколько недель назад было объявлено.

Теперь министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава сообщила, что, несмотря на заинтересованность грузинской стороны в привлечении туристов и значение индустрии туризма для экономики страны, «с большой вероятностью» возобновление авиасообщения «придется отложить до конца июля», передает kommersant.

"Восстановление регулярных авиарейсов в первую очередь зависит от эпидемиологической ситуации в остальном мире, - заявила Турнава. - Мы больше всего хотим, чтобы регулярные полеты возобновились, но приоритетом остается здоровье людей".

На днях турецкие авиакомпании Turkish airlines и Pegasus сообщили, что готовы возобновить прямые полеты в Тбилиси и Батуми в случае согласия грузинской стороны.