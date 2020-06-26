Для поддержания карантина: В Италии привлекли военных в зону вспышки COVID-19

Президент региона Кампания Винченцо Де Лука объявил о прибытии военных для поддержания порядка.

Правительство Италии направило военные подразделения в город Мондрагоне в регионе Кампания для обеспечения соблюдения карантина после того, как в городе выявили 49 случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Министр (внутренних дел - ред.) объявил о прибытии армейского подразделения", - говорится в сообщении.

Накануне президент региона Кампания Винченцо Де Лука объявил о прибытии военных для поддержания порядка.

"Сегодня утром встретился с министром внутренних дел Лучиано Ламоргезе по поводу красной зоны, установленной в Мондрагоне. Я попросил о срочной отправке сотен людей из полиции, чтобы гарантировать строгий контроль над территорией", - отметил чиновник.

Люди, проживающие в четырех домах, где зафиксирован очаг вспышки, получили распоряжение не покидать помещение, пока их не протестуют на коронавирус. Однако несколько человек, тесты которых показали положительный анализ на вирус, вероятно, скрылись.

Полиция оцепила жилой комплекс и не позволяет жителям покидать его. Большинство жителей - это болгарские граждане, проживающие в четырех из пяти зданий, закрытых на карантин 22 июня.

Между болгарами и местными итальянцами, дежурящими возле входа в комплекс, периодически происходят стычки. Один из болгар бросил стул с балкона, итальянцы в ответ бросали камни и разбили окна припаркованных автомобилей болгар. Затем они сняли номера машин и показывали их как трофеи. Толпа обвиняет полицию в том, что она "слишком терпима к болгарам".

Как сообщает ANSA, в течение последних суток в Италии зафиксировали 296 новых случаев коронавирусной болезни и 34 летальных исхода вследствие пандемии.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Италии на сегодняшний день составляет 239706.

По данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 9625813, из них 487417 летальных, выздоровели 5230610 человек.