Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область
Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область
Госдолг Украины увеличился на 720 миллионов долларов за месяц
Госдолг Украины увеличился на 720 миллионов долларов за месяц
Ливерпуль - чемпион АПЛ сезона-2019/20
Ливерпуль - чемпион АПЛ сезона-2019/20
Тест дня: выбранное солнце расскажет о тайне Вашей личности
Тест дня: выбранное солнце расскажет о тайне Вашей личности

Для поддержания карантина: В Италии привлекли военных в зону вспышки COVID-19

Для поддержания карантина: В Италии привлекли военных в зону вспышки COVID-19
Обновлено 00:55 Сегодня Телеграф Укринформ
Президент региона Кампания Винченцо Де Лука объявил о прибытии военных для поддержания порядка.

Правительство Италии направило военные подразделения в город Мондрагоне в регионе Кампания для обеспечения соблюдения карантина после того, как в городе выявили 49 случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Министр (внутренних дел - ред.) объявил о прибытии армейского подразделения", - говорится в сообщении.

Накануне президент региона Кампания Винченцо Де Лука объявил о прибытии военных для поддержания порядка.

"Сегодня утром встретился с министром внутренних дел Лучиано Ламоргезе по поводу красной зоны, установленной в Мондрагоне. Я попросил о срочной отправке сотен людей из полиции, чтобы гарантировать строгий контроль над территорией", - отметил чиновник.

Люди, проживающие в четырех домах, где зафиксирован очаг вспышки, получили распоряжение не покидать помещение, пока их не протестуют на коронавирус. Однако несколько человек, тесты которых показали положительный анализ на вирус, вероятно, скрылись.

Полиция оцепила жилой комплекс и не позволяет жителям покидать его. Большинство жителей - это болгарские граждане, проживающие в четырех из пяти зданий, закрытых на карантин 22 июня.

Между болгарами и местными итальянцами, дежурящими возле входа в комплекс, периодически происходят стычки. Один из болгар бросил стул с балкона, итальянцы в ответ бросали камни и разбили окна припаркованных автомобилей болгар. Затем они сняли номера машин и показывали их как трофеи. Толпа обвиняет полицию в том, что она "слишком терпима к болгарам".

Как сообщает ANSA, в течение последних суток в Италии зафиксировали 296 новых случаев коронавирусной болезни и 34 летальных исхода вследствие пандемии.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Италии на сегодняшний день составляет 239706.

По данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 9625813, из них 487417 летальных, выздоровели 5230610 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Мне надо на Закарпатье и в Ивано-Франковскую область
02 Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область
03 В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти
04 Наводнения в Украине: МИД просит помощи у международных организаций
05 Трудности засыпания: когда стоит обратиться к врачу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ДР Конго побороли вспышку Эболы
В ДР Конго побороли вспышку Эболы
В оккупированном Крыму - 853 случая COVID-19
В оккупированном Крыму - 853 случая COVID-19
Замминистра образования подал в отставку
Замминистра образования подал в отставку
Придется раскошелиться: в комплект iPhone 12 не будут входить наушники и зарядное устройство
Придется раскошелиться: в комплект iPhone 12 не будут входить наушники и зарядное устройство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь