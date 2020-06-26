Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Буковине обнаружили более 50 новых случаев коронавируса
На Буковине обнаружили более 50 новых случаев коронавируса
Озвучена основная версия причины взрыва во многоэтажке на Позняках
Озвучена основная версия причины взрыва во многоэтажке на Позняках
Ливерпуль - чемпион АПЛ сезона-2019/20
Ливерпуль - чемпион АПЛ сезона-2019/20
Рецепт дня: вкуснейший салат из спагетти
Рецепт дня: вкуснейший салат из спагетти

Ряд европейских стран призвал прекратить поставлять оружие в Ливию

Ряд европейских стран призвал прекратить поставлять оружие в Ливию
05:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
МИД Германии, Франции и Италии призвали остановить поставки оружия в Ливию.

Стороны конфликта в Ливии должны прекратить боевые действия, а стороны, которые их поддерживают, - поставки оружия.

Об этом говорится в заявлении МИД Германии, Франции и Италии, текст которого размещен на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

 

«На фоне растущего риска, что ситуация в Ливии продолжает ухудшаться, а ситуация в регионах будет испытывать эскалации, Германия, Франция и Италия призывают все ливийские стороны немедленно и без предусловий прекратить военные действия и прекратить любое дальнейшее военное наращивание в стране», - говорится в заявлении.

Три страны призывают всех иностранных актеров «прекратить любое вмешательство и полностью соблюдать эмбарго на поставки вооружения, принятое Советом Безопасности ООН».

МИД трех европейских государств выступают за скорейшее завершение переговоров в Военном комитете по формату 5 + 5 под эгидой UNSMIL, чтобы сделать возможным длительное и надежное прекращение огня.

«Это - важный строительный блок для создания необходимого климата для конкретного восстановления внутриливийского политического диалога, необходимого для устойчивого решения конфликта. Все усилия в этом плане, включая египетскую инициативу, объявленную 6 июня, должны быть поддержаны. Любая инициатива по поддержке соглашения о прекращении огня и политического решения кризиса в Ливии должна быть полностью использована и прочно закреплена в Берлинском процессе, который является единственным жизнеспособным ориентиром», - говорится в заявлении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Италия, Франция, Ливия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Замминистра образования подал в отставку
02 Зеленский: Мне надо на Закарпатье и в Ивано-Франковскую область
03 Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область
04 Кабмин принял постановление по внедрению в Украине электронного резидентства
05 В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ДР Конго побороли вспышку Эболы
В ДР Конго побороли вспышку Эболы
Под Тегераном взорвалась емкость с газом
Под Тегераном взорвалась емкость с газом
Замминистра образования подал в отставку
Замминистра образования подал в отставку
У Ефремова произошел сердечный приступ
У Ефремова произошел сердечный приступ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь