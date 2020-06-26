Ряд европейских стран призвал прекратить поставлять оружие в Ливию

МИД Германии, Франции и Италии призвали остановить поставки оружия в Ливию.

Стороны конфликта в Ливии должны прекратить боевые действия, а стороны, которые их поддерживают, - поставки оружия.

Об этом говорится в заявлении МИД Германии, Франции и Италии, текст которого размещен на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«На фоне растущего риска, что ситуация в Ливии продолжает ухудшаться, а ситуация в регионах будет испытывать эскалации, Германия, Франция и Италия призывают все ливийские стороны немедленно и без предусловий прекратить военные действия и прекратить любое дальнейшее военное наращивание в стране», - говорится в заявлении.

Три страны призывают всех иностранных актеров «прекратить любое вмешательство и полностью соблюдать эмбарго на поставки вооружения, принятое Советом Безопасности ООН».

МИД трех европейских государств выступают за скорейшее завершение переговоров в Военном комитете по формату 5 + 5 под эгидой UNSMIL, чтобы сделать возможным длительное и надежное прекращение огня.

«Это - важный строительный блок для создания необходимого климата для конкретного восстановления внутриливийского политического диалога, необходимого для устойчивого решения конфликта. Все усилия в этом плане, включая египетскую инициативу, объявленную 6 июня, должны быть поддержаны. Любая инициатива по поддержке соглашения о прекращении огня и политического решения кризиса в Ливии должна быть полностью использована и прочно закреплена в Берлинском процессе, который является единственным жизнеспособным ориентиром», - говорится в заявлении.