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В Евросоюзе одобрили препарат для лечения COVID-19

В Евросоюзе одобрили препарат для лечения COVID-19
05:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Появилось новое лекарство для лечения коронавируса, одобренное европейским агентством по лекарственным средствам.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг, 25 июня, рекомендовало одобрить препарат ремдесивир как лекарство против COVID-19. Это первый препарат, получивший разрешение на использование от ЕМА, отмечается на сайте агентства, передает DW.

“Данные про ремдесивир были оценены в исключительно короткие сроки с помощью особой процедуры, которая используется ЕМА во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения для оценки данных по мере того, как они поступают”, — говорится в заявлении.

По результатам оценки препарата предоставлена рекомендация, основанная в основном на данных исследования NIAID-ACTT-11, спонсируемая Нацинститутом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), а также на данных других исследований ремдесивира.

В исследовании NIAID-ACTT-1 оценивалась эффективность 10-дневного курса лечения ремдесивиром более чем 1000 пациентов, госпитализированных с COVID-19. Ремдесивир сравнивали с плацебо (фиктивное лечение), и основным показателем эффективности было время выздоровления пациентов.

В целом исследование показало, что пациенты, которые получали ремдесивир, выздоравливали примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями для пациентов, получавших плацебо. Этот эффект не наблюдался у пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания: время до выздоровления составило 5 дней как для группы ремдесивира, так и для группы плацебо. Для пациентов с тяжелым течением болезни, которые составляли примерно 90 процентов исследуемой группы, время до выздоровления составил 12 дней в группе ремдесивиру и 18 дней в группе плацебо.

Согласно рекомендации, препарат должен быть одобрен для лечения COVID-19 у взрослых и подростков старше 12 лет, которые имеют пневмонию и требующих дополнительного кислорода.

Эта рекомендация нуждается в одобрении в Еврокомиссии, которая должна принять решение на следующей неделе.

Как сообщалось, управление по санитарному надзору за качеством продовольствия и медикаментов министерства здравоохранения США (FDA) выдало экстренный разрешение на использование в исключительных случаях препарата ремдесивир в больницах пациентов с атипичной пневмонией COVID-19 еще в начале мая.

Ремдесивир был разработан американской биотехнологической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола, а позже показал эффективность в борьбе с возбудителями коронавирусов SARS и MERS.

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ЕС, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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