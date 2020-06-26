В Молдове зафиксировали три сотни новых случаев COVID-19

В Молдове за минувшие сутки зарегистрировано 323 новых случая Covid-19, общее число зараженных составляет 15 тыс. 776, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Сегодня были обработаны 1812 тестов, из которых 1346 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 323 результата оказались положительными", - отмечается в пресс-релизе Минздрава.

Также сообщается о смерти еще пяти пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове составляет 15 человек.

"Количество вылечившихся составляет 8765 человек, количество активных случаев - 6496, из которых 449 - тяжелые, в том числе 29 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что в республике началась вторая волна заражения коронавирусом. Несмотря на это, в Молдавии был отменен режим чрезвычайного положения и сняты почти все ограничения на экономическую деятельность - открыты все рынки, торговые центры, фитнес-залы. С 15 июня возобновилось авиасообщение с некоторыми зарубежными странами, возобновили работу гостиницы, кафе и рестораны.

Ограничения сохранились только для работников бюджетной сферы, которые работают в две смены - две недели на рабочем месте, а две недели - удаленно.

На этой неделе правительство Молдовы продлило режим чрезвычайного положения в общественном здравоохранении до 15 июля. На этот период сохранятся ограничения, которые действуют в настоящее время. Это означает, что ношение в транспорте, общественных местах, магазинах, церквях и других закрытых помещениях является обзательным, запрещены мероприятия с участием более 50 человек, не работают детские сады и другие детские учреждения, бассейны, ночные клубы и дискотеки.