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В Техасе и Флориде вводят новые карантинные меры из-за вспышки коронавируса

В Техасе и Флориде вводят новые карантинные меры из-за вспышки коронавируса
01:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В Техасе и Флориде увеличилось число зараженных коронавирусом.

Губернаторы американских штатов Техас и Флорида приняли решение опять закрыть бары, так как число заражений коронавирусом снова начало увеличиваться, сообщает в пятницу американский телеканал CNBC.

"Как я и говорил с самого начала, если число положительных результатов тестов (на наличие коронавируса - ИФ) превысит 10% (от общего количества проведенных исследований - ИФ), власти штата Техас предпримут дальнейшие меры по предотвращению распространения COVID-19", - заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.

"На данный момент очевидно, что рост числа случаев (заражения коронавирусом - ИФ) в значительной степени обусловлен определенными видами деятельности, в том числе встречами в барах Техаса", - добавил он.

Губернатор отметил, что теперь все заведения, которые получают 51% своей валовой выручки от продажи алкоголя, будут закрыты, но они смогут продолжать работать "на вынос".

Принятые в Техасе меры поддержали и власти Флориды, где также наблюдается значительный рост случаев заражения.

В пятницу во Флориде было зафиксировано 8942 новых случая заражения COVID-19, что на 3 тыс. превышает рекорд по заражениям за одни сутки, установленный несколько дней назад. Таким образом, власти Флориды сообщили о более 32 тыс. подтвержденных случаях заражения за последние семь дней.

Всего в США по состоянию на 26 июня насчитывается более 2,5 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 127 018 пациентов с COVID-19 умерли, более 1 млн полностью вылечились.

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США, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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