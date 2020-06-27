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В Турции к пожизненному заключению приговорили более 120 человек

В Турции к пожизненному заключению приговорили более 120 человек
04:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото из открытых источников
Все они проходят по делу о причастности к провалившемуся военному перевороту 2016 года.

Суд в Анкаре приговорил к пожизненному заключению 121 человека по делу о причастности к провалившемуся военному перевороту 2016 года.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, 86 человек проведут пожизненное заключёние в камерах "строгого режима" - приговор уточняет, что они пытались нарушить конституцию. 35 человек получили такие же приговоры, но без "строгого режима" содержания. Всё осуждённые были обвинены в попытке совершения переворота за нападение на штаб жандармерии в Анкаре.

Из числа осуждённых один бывший полковник получил 9 сроков пожизненного заключёния при строгом режиме - за "намеренное убийство". Полковнику вменяловь в вину отдание приказа о казни командира антитеррористического подразделения полиции и его телохранителя. Полковник выжил с тяжёлыми ранениями, его телохранитель скончался.

Общее число приговорённых к пожизненному лишению свободы за участие в попытке военного переворота в Турции составляет 1934 человека.

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Турция.

Автор:

Телеграф
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