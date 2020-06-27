Турция хочет ввести в эксплуатацию первый энергоблок АЭС

Первый энергоблок АЭС "Аккую" планируют ввести в эксплуатацию.

В Турции планируют ввести в эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Аккую» к празднованию 100-летия со времени основания республики в 2023 году.

Об этом заявил в пятницу министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«Наша цель в отношении АЭС «Аккую» - ввести в эксплуатацию первый энергоблок в 2023 году, 100-ю годовщину нашей республики», - сказал министр.

По его словам, АЭС будет состоять из четырех энергоблоков, на объекте будет работать 15-16 тысяч человек.

Общая мощность АЭС «Аккую» будет 4800 мегаватт. Стоимость проекта более 20 млрд. долларов США.

Как известно, проект реализует российский «Росатом». В мае прошлого года появлялись сообщения о том, что в фундаменте обнаружили трещины.