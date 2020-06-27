Безопасный список: Страны ЕС не смогли согласовать перечень третьих стран, которым откроют границу

По информации некоторых СМИ, в списке была также Украина.

Страны Европейского союза так и не согласовали так называемый "безопасный список" третьих стран, которым откроют границы с начала июля.

Об этом сообщает DW.

27 послам ЕС вечером 27 июня дали список из предложенных 10-20 стран, впрочем часть дипломатов оттянули голосование для дополнительных консультаций со своими правительствами.

По информации СМИ, в списках нет США, Бразилии и России – лидеров по количеству больных коронавирусом. В то же время ограничения планировали снять для Южной Кореи и Новой Зеландии.

Кое-кто писал, что в списках также есть Украина. Об окончательном решении планируют объявить уже вечером субботы.

Как сообщалось, Кабинет Министров своим решением разрешил прекратить режим самоизоляции или обсервации иностранцам, которые въехали на территорию Украины, если они будут иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, сделанный после пересечения государственной границы.