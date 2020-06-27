"Есть веские причины": Меркель рассказала, почему пытается продолжать сотрудничество с РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вполне осознает, что Россия широко использует тактику гибридных войн в отношениях с другими странами. Об этом она заявила в субботнем интервью 6 влиятельным европейским газетам - Süddeutschen Zeitung, Le Monde, La Stampa, La Vanguardia, The Guardian и "Polityka"; текст интервью размещен на сайте главы правительства.

"Мы признаем, что гибридная война, средства дестабилизации являются моделью российских действий... Мы признаем, что дезинформационные кампании, средства так называемой гибридной войны принадлежат к арсеналу России", - заявила Меркель на вопрос,не недооценивает ли Германия опасность со стороны России, которую хорошо осознают ее соседи в Восточной Европе.

Канцлер отметила, что убийство в берлинском районе Тиргартен гражданина Грузии Хангошвили является, конечно, серьезным актом. На сегодняшний день суд должен прояснить ситуацию в отношении виновных.

В то же время Меркель повторила, что "есть веские причины снова и снова вступать в конструктивный диалог с Россией" на базе "большого стратегического влияния", которое РФ имеет в Сирии или Ливии, странах, находящихся в непосредственной близости от Европы. Поэтому, подчеркнула немецкий канцлер, она пытается продолжать сотрудничать с Москвой.

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года в Берлине гражданин России убил выстрелами в голову гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. На днях генпрокурор ФРГ заявил, что заказчиком этого убийства являются российские спецслужбы, следовательно российское государство.