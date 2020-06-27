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Суббота, 27.06.2020
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Коронавирус: Турция опять вводит комендантский час

Коронавирус: Турция опять вводит комендантский час
18:32 Сегодня Телеграф Укринформ
После нескольких недель перерыва в Турции уже вторые выходные подряд вводят комендантский час: с утра и до обеда в субботу, с утра и до вечера в воскресенье.

Ограничение касается всей территории страны без исключения.

"Запрет выходить на улицу действует в субботу, 27 июня, между 09:30 и 15:00, в воскресенье, 28 июня, между 09.30 и 18.30", - говорится в циркулярах, разосланных руководству всех провинций.

Ограничения, в частности, вводят для предотвращения новой волны распространения коронавируса.

За прошлые сутки в стране было проведено более 51 тысячи тестов, выявлено 1 396 новых случаев инфицирования. Умерли 19 человек, 1 492 выздоровели. Всего было сделано почти 3,2 млн тестов, выявлено почти 195 тысяч случаев инфицирования. Умерли 5 065 человек, выздоровели более 167 тысяч.

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Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире подтверждено 9 919 559 случаев заражения коронавирусом, включая 497 255 летальных, выздоровели 5 372 998 человек.

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Турция, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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