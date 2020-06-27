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Смягчение карантина: Греция с понедельника открывает кинотеатры и казино

Смягчение карантина: Греция с понедельника открывает кинотеатры и казино
Обновлено 20:46 Сегодня Телеграф Укринформ
На фоне дальнейшего ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, правительство Греции объявило в субботу, что с понедельника снова разрешат проведение концертов и конференций, также возобновят работу казино и летние лагеря. Об этом сообщает Ekathimerini.

"На фоне дальнейшей отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, правительство объявило в субботу о возобновлении возможности проведения концертов и конференций, а также работы казино и летних лагерей в понедельник", - говорится в сообщении.

Министерство экономического развития Греции определило восемь видов экономической деятельности, которые будут разрешены с понедельника: летние лагеря, кино - и театральные столовые, конференции и ярмарки, концерты, культурные ярмарки, кинотеатры, казино и канатные дороги.

Министерство также предупредило, что правила социального дистанцирования и гигиенические рекомендации должны соблюдаться, чтобы избежать распространения эпидемии.

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Правительство Греции надеется открыть для международных авиаперевозок все аэродромы в стране с 1 июля, пытаясь спасти туристический сезон.

Как сообщалось, правительство Греции 15 июня возобновило работу международных аэропортов в Афинах и Салониках, открыв страну для иностранцев с целью восстановить туристическую отрасль после трехмесячного карантина.

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Греция, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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