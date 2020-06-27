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"Каждый человек держит в руках судьбу нас всех": Меркель призвала соотечественников "осознать ответственность" во время пандемии

"Каждый человек держит в руках судьбу нас всех": Меркель призвала соотечественников "осознать ответственность" во время пандемии
Обновлено 22:51 Сегодня Телеграф Укринформ
Каждый член общества должен осознавать свою ответственность, чтобы сдержать распространение COVID-19 и не подвергать риску других людей. К этому канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала соотечественников в традиционном субботнем подкасте.

"Мы все должны осознавать ответственность, осознавать, что каждый человек держит в руках судьбу нас всех... Я говорила это 18 марта и повторяю сейчас: воспринимайте это ответственно, потому что... угроза, которую представляет вирус, является серьезной", - подчеркнула Меркель.

Она снова напомнила об основных правилах: держать дистанцию, закрывать нос и рот в общественных местах, часто мыть руки.

Политик также призвала использовать мобильное приложение, которое начало действовать с прошлой недели и помогает в борьбе с распространением вируса. За полторы недели его установили на смартфоны более 12 млн человек.

Меркель отметила, что до этого времени Германия относительно хорошо проходила через кризис. Но это не значит, что опасность миновала, о чем свидетельствуют региональные вспышки заражений, добавила она.

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По данным Института Роберта Коха, по состоянию на 27 июня в Германии были инфицированы в целом 193 243 человека, из них 687 за последние сутки, выписаны уже более 177 500, 8 954 человека умерли.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 9 997 096 случаев заражения коронавирусом, включая 498 886 летальных, выздоровели 5 413 366 человек.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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