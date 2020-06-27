В Варшаве автобус упал с моста и разломился пополам: есть погибшие и пострадавшие

В Варшаве двухсекционный автобус слетел с моста.

В Варшаве в результате падения автобуса с моста погибли минимум два человека, двое десятков пострадали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ.

Двухсекционный автобус маршрута 186 упал с моста Грота-Ровецкого. В транспортном средстве ехали около 30 человек, сообщают пожарные.

В результате аварии автобус разломился пополам. Его первая часть - вместе с пассажирами - упала с высоты около пяти метров.

На место прибыли чрезвычайные службы. Уже там скорая помощь и вертолет.

Канал TVN24 со ссылкой на информацию мэрии сообщает об одном погибшем. Другие СМИ приводят данные о по меньшей мере двух жертвах. Также сообщается о по меньшей мере 20 пострадавших. Предварительно речь идет о нескольких людях в тяжелом состоянии.