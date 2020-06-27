В Италии уменьшается смертность от COVID-19

В Италии значительно снизилась смертность от коронавируса.

За последние сутки в Италии отмечается тенденция к уменьшению общего количества случаев заболевания и смертности вследствие пандемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Сегодня зафиксировали 175 новых случаев коронавирусной болезни, меньше чем вчера, когда таких было 259. Общее количество случаев в стране увеличилось до 240 136", - говорится в сообщении.

Тенденция к уменьшению заметна также по количеству летальных случаев: за последние сутки их зафиксировали 8, тогда как вчера было 30. Общее количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Италии увеличилось до 34 716.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 9 999 797 случаев заражения коронавирусом, включая 498 945 летальных, выздоровели 5 414 646 человек.