Борьба с COVID-19: Германия выделит еще €383 миллиона

Германия увеличит число средств для борьбы с коронавирусом.

Германия предоставит еще 383 млн евро на международные усилия по борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеообращении к участникам виртуальной донорской конференции «Глобальная цель - вместе ради нашего будущего» (Global Goal - Unite for Our Future), которая состоялась в субботу.

«Дополнительными средствами в размере 383 млн евро Германия поддержит механизм реагирования на кризисы Глобального фонда (150 млн евро) и «Сеть противостояния и реагирования на помощь» -Resilience and Relief Response Network - движения Global Citizen (233 млн евро)», - сообщила канцлер, которая является одной из инициаторов мероприятия.

Она выразила твердое убеждение, что вакцины, тесты и лекарственные средства должны быть в наличии и доступны во всем мире, в том числе в развивающихся странах. Этим странам также нужно помочь справиться с последствиями коронакризиса, для чего создана глобальная координационная платформа ACT Accelerator.

Нынешнее мероприятие является продолжением донорской конференции ЕС «Coronavirus Global Response», которая состоялась 4 мая. Тогда Германия обязалась предоставить 525 млн евро международным инициативам по созданию вакцины - CEPI, GAVI, а также ВОЗ и организациям, работающим над поиском лекарств от СOVID-19.

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Team Europe (страны ЕС) пообещали 27 июня выделить еще 4,9 млрд евро финансовой помощи уязвимым странам для преодоления пандемии и восстановления после нее.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 9 997 096 случаев заражения коронавирусом, включая 498 886 летальных, выздоровели 5 413 366 человек.