Маас сообщил о возможном закрытии внутренних европейских границ

Хайко Маас не исключает скорого закрытия внутренних европейских границ.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключает возможности повторного закрытия отдельных границ в Европе в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом он заявил агентству dpa.

"Нельзя исключить, что границы придется снова закрывать, если инфекция в одном регионе ЕС будет значительно выше, чем в другом", - заявил Маас.

В то же время он подчеркнул, что ситуация с закрытием, которую все наблюдали в марте, не должна повториться без обсуждения и голосования, такие вопросы нужно координировать по всей Европе.

"Европа многому научилась в этом кризисе... Мы улучшили координацию и предоставили друг другу солидарную помощь в таких темпах и масштабах, которых никогда еще не было", - добавил глава МИД.