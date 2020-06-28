Поножовщина в Британии: подозреваемому предъявили обвинения

21 июня в Британии мужчина набросился на людей с ножом.

Британская полиция предъявила обвинения 25-летнему подозреваемому в нападении с ножом в городе Рединг. Его обвиняют в террористическом нападении, трех убийствах и трех попытках убийства.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Полиция также подтвердила, что мужчину зовут Хаир Саадалла, как это ранее сообщили СМИ со ссылкой на свои источники.

Королевская служба уголовного преследования сообщила, что обвинения выдвинул контртеррористический отдел полиции.

Мотив нападения остаются неясными, его жертвами стали обычные прохожие в парке.

В прошлом году спецслужбы предполагали, что Саадалла попытается выехать за границу для нападения.

Ожидается, что Вестминстерский магистратский суд начнет рассматривать дело 29 июня.

Напомним, 21 июня в городе Рединг на юге Великобритании 25-летний мужчина напал на прохожих с ножом, три человека погибли.