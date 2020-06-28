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Отдал жизнь за голос: на выборах в Польше человек скончался от жары

Отдал жизнь за голос: на выборах в Польше человек скончался от жары
19:58 Сегодня Телеграф УНН
В Польше на фоне жары и очередей на избирательных участках в день выборов президента страны несколько человек в Варшаве потеряли сознание, а одного человека спасти не удалось. Об этом сообщает TVN24.

"Мы призываем жителей брать воду с собой. Жарко и очереди действительно велики. Несколько человек уже потеряли сознание. Как мы установили, один человек потерял сознание на избирательном участке. Его доставили в больницу. К сожалению, его не удалось спасти", - сказала пресс-секретарь ратуши Варшавы Каролина Галецки.

Отмечается, что очереди из желающих проголосовать перед избирательными участками в Варшаве возникли с самого утра.

"Некоторые люди ждали полтора часа, чтобы проголосовать", - указано в сообщении.

Сообщается, что люди в очередях пользуются масками, держат дистанцию в 1-2 метра, а некоторые используют перчатки. В Варшаве уже в 8:00 по местному времени в очередях у избирательных участков стояло около ста человек.

Отмечается, что на одном избирательном участке может находиться не более одного человека на четыре квадратных метра, за исключением членов избирательной комиссии.

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"Во многих городах, поселках и селах по всей Польше, чтобы голосовать на выборах президента, вам придется стоять в длинных очередях перед избирательными участками", - говорится в сообщении.

Указано, что согласно правилам, избирательные участки будут открыты до 21:00 по местному времени.

Сообщается, что очереди образовались во Вроцлаве, в Гданьске, в Ревале и в Кракове.

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Польша, Выборы.

Автор:

Телеграф
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