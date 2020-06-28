Отдал жизнь за голос: на выборах в Польше человек скончался от жары

В Польше на фоне жары и очередей на избирательных участках в день выборов президента страны несколько человек в Варшаве потеряли сознание, а одного человека спасти не удалось. Об этом сообщает TVN24.

"Мы призываем жителей брать воду с собой. Жарко и очереди действительно велики. Несколько человек уже потеряли сознание. Как мы установили, один человек потерял сознание на избирательном участке. Его доставили в больницу. К сожалению, его не удалось спасти", - сказала пресс-секретарь ратуши Варшавы Каролина Галецки.

Отмечается, что очереди из желающих проголосовать перед избирательными участками в Варшаве возникли с самого утра.

"Некоторые люди ждали полтора часа, чтобы проголосовать", - указано в сообщении.

Сообщается, что люди в очередях пользуются масками, держат дистанцию в 1-2 метра, а некоторые используют перчатки. В Варшаве уже в 8:00 по местному времени в очередях у избирательных участков стояло около ста человек.

Отмечается, что на одном избирательном участке может находиться не более одного человека на четыре квадратных метра, за исключением членов избирательной комиссии.

"Во многих городах, поселках и селах по всей Польше, чтобы голосовать на выборах президента, вам придется стоять в длинных очередях перед избирательными участками", - говорится в сообщении.

Указано, что согласно правилам, избирательные участки будут открыты до 21:00 по местному времени.

Сообщается, что очереди образовались во Вроцлаве, в Гданьске, в Ревале и в Кракове.