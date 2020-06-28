Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус, новый глава МОН, паводки на западе Украины, взрыв в Позняках
Главные события недели: коронавирус, новый глава МОН, паводки на западе Украины, взрыв в Позняках
"Сговор" России и Талибана: Трамп опять критикует "фейковые новости"
"Сговор" России и Талибана: Трамп опять критикует "фейковые новости"
УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
Кейт Миддлтон во второй раз появилась на публике (Фото)

Застрявшим иностранцам разрешили остаться в Грузии до 31 июля

Застрявшим иностранцам разрешили остаться в Грузии до 31 июля
23:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Застрявшие в Грузии иностранцы смогут остаться в республике до 31 июля.

Сроки легального пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Грузии продлены еще на месяц - до 31 июля, говорится в распоряжении правительства, опубликованном в воскресенье на сайте "Законодательного вестника" республики.

Данное положение касается граждан, которые легально находились в Грузии по состоянию на 14 марта, но до сих пор не смогли покинуть территорию страны по ряду причин.

Как отмечается в документе, к таким причинам относятся "обстоятельства, если государство, гражданином которой является человек, входит в зону высокого риска; если пересечение границ ограничено соответствующим государством; если по состоянию здоровья человек находится в больнице, в карантине или в самоизоляции; если человек не может покинуть территорию страны в установленные сроки из-за отмены авиарейсов".

Власти Грузии из-за распространения коронавируса 21 марта ввели чрезвычайное положение на всей территории страны сроком на месяц, которое затем было продлено еще на один месяц. Режим ЧП перестал действовать в Грузии 23 мая, однако границы страны пока остаются закрытыми для иностранцев.

Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину, а возобновление регулярных международных авиарейсов отложено до 1 августа.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 924 зараженных коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 785, скончались 15 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 230 пациентов, в режиме карантина находятся 2 тыс. 819 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации
02 "Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
03 Выберите собаку, чтобы узнать о себе много интересного
04 Простые способы восстановить естественную микрофлору кишечника
05 В Белом доме отреагировали на информацию о российской "награде" талибам за убийство американских солдат
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в Польше: кто проходит во второй тур
Выборы в Польше: кто проходит во второй тур
Подарок правительства Баварии: каждому жителю Земли предложат пройти тест на COVID-19
Каждому жителю Земли предложат пройти тест на COVID-19
Экс-президент Словакии решил покинуть политику
Экс-президент Словакии решил покинуть политику
Метеоритные дожди в 2020 году: когда стоит ожидать в июне
Метеоритные дожди в 2020 году: когда стоит ожидать в июне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь