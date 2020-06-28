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Экс-президент Словакии решил покинуть политику

Экс-президент Словакии решил покинуть политику
23:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Из-за проблемам со здоровьем бывший президент Словакии Андрей Киска уходит из политики.

Бывший президент Словакии Андрей Киска, глава партии «За людей», решил покинуть политику из-за проблем с сердцем.

Об этом он сообщил в Facebok.

«Здоровье не позволяет мне оставаться активным в политике... В понедельник мне сделают операцию... Я заявил руководству партии «За людей» в пятницу, что больше не буду баллотироваться на пост главы партии на следующих выборах, которые состоятся 8 августа», - написал Киска.

Он отметил, что попробовал все, что рекомендовали врачи за последние месяцы, но это вторая операция менее чем за год и третья за последние пять лет. Киска страдает аритмией.

В посте он выразил разочарование тем, что его партия является младшим партнером в правительственной коалиции после парламентских выборов в феврале, хотя при этом отметил, что члены партии занимают несколько важных постов.

Киска также написал такую фразу: «мое тело собрало налог на сотни тысяч километров, которые я проехал на машине по всей Словакии в последние годы». Возможно, таким образом Киска ответил на предъявленные ему в декабре прошлого года обвинения в уклонении от уплаты налогов в связи с деятельностью его компании Kiska Travel Agency (KTAG).

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Словакия, Андрей Киска.

Автор:

Телеграф
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