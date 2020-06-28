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COVID-19 во Флориде: Пляжи Майами закроют ко дню независимости США

COVID-19 во Флориде: Пляжи Майами закроют ко дню независимости США
23:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Пляжи Майами будут закрыты на период с 3 по 7 июля из-за распространения COVID-19.

Пляжи Майами, что в американском штате Флорида, закроют на период с 3 по 7 июля из-за роста количества новых случаев COVID-19. Если условия не улучшатся - ограничения могут продлить.

Об этом сообщает CNN.

"Пляжи Майами, популярные среди местных жителей и туристов, будут закрыты в выходные к 4 июля (Дню независимости США - ред.), поскольку чиновники пристально следят за быстро растущим количеством новых случаев заболевания коронавирусом в этом районе. Мэр округа Майами-Дейд Карлос Гименес сказал, что все пляжи и парки в округе закроются с пятницы, 3 июля, до вторника, 7 июля. Он предупредил, что закрытие может быть продлено, если условия не улучшатся, а люди не будут соблюдать правила, предназначенные для сдерживания распространения коронавируса", - сообщили в СМИ.

Указано, что департамент здравоохранения Флориды сообщил о 8530 новых случаев коронавируса в воскресенье. Мэр прилагает усилия, чтобы сдерживать большие собрания в выходные и ограничивает встречи в более чем 50 человек.

Напомним, в мире обнаружили 10 млн случаев коронавируса, из них 2,5 млн - в США.

Также напомним, в Минздраве назвали условия, когда можно не носить маску на пляже.

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Все по теме:

США, Флорида, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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