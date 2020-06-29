Акции против карантина: в Гааге под арест попали 37 человек

В нидерландском городе Гаага после акции протеста против ограничительных мер из-за коронавируса правоохранители задержали 37 человек. Об этом сообщает NOS.

"Задержаны 37 человек, большинство из них за то, что после неоднократных обращений полиции, не хотели расходиться", - говорится в сообщении.

На митинг в Гааге против ограничительных мер из-за коронавируса люди собрались в парке Малівельд, где обычно проходят демонстрации.

Проводить акцию в Гааге было запрещено местной властью, которая отметила, что в такой способ активисты подвергают опасности не только себя, но и других.

Также митинговали в городе Гронинген. На акцию в местном парке собралось около 300 человек. Правда, митингующие соблюдали правила, в частности, дистанции 1,5 метра. В отличие от Гааги, Гронинген разрешил провести демонстрацию.

Как сообщалось, 21 июня 2020 года в Гааге полиция применила водяные пушки на "антикарантинній" акции. Было задержано около 400 человек.