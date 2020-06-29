Борис Джонсон: Коронавирусный кризис стал катастрофой для Британии

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство Reuters.
"Это было катастрофой. Давайте не будем преуменьшать наши слова, я имею в виду, что это был абсолютный кошмар для страны, и страна пережила глубокий шок", - сказал Джонсон в эфире Times Radio.
Джонсон, который провел некоторое время в реанимации, борясь с COVID-19, заявил, что правительство расследует, "что пошло не так и когда".
"Я вполне это понимаю и мы это сделаем", - сказал Джонсон, добавив, что сейчас не считает подходящим момент для проведения расследования.
В результате вспышки коронавируса в Великобритании, по официальным данным, погибли более 43 тысяч человек - это худшее число подтвержденных летальных случаев в Европе. Реальное число смертей очевидно выше.
Джонсон заявил, что сейчас настало время для "рузвельтовского подхода" для Великобритании, ссылаясь на программу бывшего президента США в 1930-х годах. Он пообещал инвестиции в инфраструктуру и образование и технологии, чтобы восстановить экономику.
Несмотря на мрачные экономические перспективы, Джонсон заявил, что было бы ошибкой вернуться к строгой политики экономии предыдущих консервативных правительств, которые с 2010 года сокращали государственные расходы, пытаясь снизить государственный долг.