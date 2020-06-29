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Борис Джонсон: Коронавирусный кризис стал катастрофой для Британии

Борис Джонсон: Коронавирусный кризис стал катастрофой для Британии
Обновлено 19:44 Сегодня Телеграф
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что коронавирусный кризис стал катастрофой для Соединенного Королевства.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство Reuters.

"Это было катастрофой. Давайте не будем преуменьшать наши слова, я имею в виду, что это был абсолютный кошмар для страны, и страна пережила глубокий шок", - сказал Джонсон в эфире Times Radio.

Джонсон, который провел некоторое время в реанимации, борясь с COVID-19, заявил, что правительство расследует, "что пошло не так и когда".

"Я вполне это понимаю и мы это сделаем", - сказал Джонсон, добавив, что сейчас не считает подходящим момент для проведения расследования.

В результате вспышки коронавируса в Великобритании, по официальным данным, погибли более 43 тысяч человек - это худшее число подтвержденных летальных случаев в Европе. Реальное число смертей очевидно выше.

Джонсон: Мы не можем делать вид, что имели другую историю

Джонсон заявил, что сейчас настало время для "рузвельтовского подхода" для Великобритании, ссылаясь на программу бывшего президента США в 1930-х годах. Он пообещал инвестиции в инфраструктуру и образование и технологии, чтобы восстановить экономику.

Несмотря на мрачные экономические перспективы, Джонсон заявил, что было бы ошибкой вернуться к строгой политики экономии предыдущих консервативных правительств, которые с 2010 года сокращали государственные расходы, пытаясь снизить государственный долг.

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Великобритания, Борис Джонсон, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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