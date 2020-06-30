"Энергичный мангуст": НАТО проводит масштабные военно-морские учения у берегов Исландии

Североатлантический Альянс начал в понедельник масштабные военно-морские учения в "высоких широтах" Севера у побережья Исландии с привлечением подводных лодок, боевых кораблей и военных самолетов. Такое сообщение опубликовано на сайте НАТО.

"Учения НАТО "Dynamic Mongoose"(Энергичный мангуст) начинается в высоких широтах на севере 29 июня 2020. Корабли, подводные лодки, самолеты и личный состав шести стран-союзниц проведут сбор у берегов Исландии для проведения противолодочных и противокорабельных военных маневров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе учений подводные лодки от ВМС Франции, Германии, Норвегии, Великобритании и США под руководством командования подводных лодок НАТО будут тренироваться совместно с надводными лодками из Канады, Норвегии, Великобритании и США.

Для того, чтобы создать условия, приближенные к угрозам, в учениях примут участие морские патрульные самолеты от Франции, Норвегии, Великобритании и Соединенных Штатов. Всего в учениях примут участие 5 боевых кораблей, 5 подводных лодок и 5 самолетов.

"Учения, начавшиеся сегодня, дадут возможность для НАТО и для стран-союзниц повысить боевые навыки, концентрируя внимание на развитии высокотехнологичных возможностей, включая противолодочные военные средства. "Динамический Мангуст" позволит убедиться в нашей готовности к эффективным действиям в мирное время, во время кризиса и в ходе конфликта. Я благодарен Исландии, как принимающей стране, а также всем государствам, которые предоставили свои силы для участия в учениях ", - отметил по этому поводу командующий Морского командования НАТО британский вице-адмирал Кит Блаунт (Keith Blount).

Целью учений "Энергичный мангуст" является создание для всех участников сложной и угрожающей условной ситуации для отработки взаимодействия и повышения мастерства в противокорабельных и в противолодочных операциях.

"Из-за угрозы COVID-19 участники учений во время портовых визитов и в ходе тренировки неуклонно придерживаться мер предосторожности, предусмотренных властью Исландии и стран, приславших свои силы для участия в маневрах", - отмечается в сообщении.