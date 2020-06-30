Скачать
Вторник, 30.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВОЗ: Глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться
ВОЗ: Глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться
"Сговор" России и Талибана: Конгресс США требует от Трампа ответов
"Сговор" России и Талибана: Конгресс США требует от Трампа ответов
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Яркость кометы NEOWISE увеличилась почти в три раза (Видео)
Яркость кометы NEOWISE увеличилась почти в три раза (Видео)

"Энергичный мангуст": НАТО проводит масштабные военно-морские учения у берегов Исландии

"Энергичный мангуст": НАТО проводит масштабные военно-морские учения у берегов Исландии
Обновлено 00:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Североатлантический Альянс начал в понедельник масштабные военно-морские учения в "высоких широтах" Севера у побережья Исландии с привлечением подводных лодок, боевых кораблей и военных самолетов. Такое сообщение опубликовано на сайте НАТО.

"Учения НАТО "Dynamic Mongoose"(Энергичный мангуст) начинается в высоких широтах на севере 29 июня 2020. Корабли, подводные лодки, самолеты и личный состав шести стран-союзниц проведут сбор у берегов Исландии для проведения противолодочных и противокорабельных военных маневров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе учений подводные лодки от ВМС Франции, Германии, Норвегии, Великобритании и США под руководством командования подводных лодок НАТО будут тренироваться совместно с надводными лодками из Канады, Норвегии, Великобритании и США.

Для того, чтобы создать условия, приближенные к угрозам, в учениях примут участие морские патрульные самолеты от Франции, Норвегии, Великобритании и Соединенных Штатов. Всего в учениях примут участие 5 боевых кораблей, 5 подводных лодок и 5 самолетов.

"Учения, начавшиеся сегодня, дадут возможность для НАТО и для стран-союзниц повысить боевые навыки, концентрируя внимание на развитии высокотехнологичных возможностей, включая противолодочные военные средства. "Динамический Мангуст" позволит убедиться в нашей готовности к эффективным действиям в мирное время, во время кризиса и в ходе конфликта. Я благодарен Исландии, как принимающей стране, а также всем государствам, которые предоставили свои силы для участия в учениях ", - отметил по этому поводу командующий Морского командования НАТО британский вице-адмирал Кит Блаунт (Keith Blount).

Евросоюз продлил экономические санкции против России

Целью учений "Энергичный мангуст" является создание для всех участников сложной и угрожающей условной ситуации для отработки взаимодействия и повышения мастерства в противокорабельных и в противолодочных операциях.

"Из-за угрозы COVID-19 участники учений во время портовых визитов и в ходе тренировки неуклонно придерживаться мер предосторожности, предусмотренных властью Исландии и стран, приславших свои силы для участия в маневрах", - отмечается в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Учения, Исландия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: пройдут сильные ливни
02 В Киеве на Позняках снова пожар в многоэтажке
03 Смертельное ДТП в Харьковской области: иномарку выбросило на обочину
04 Поваленные деревья и затопленные улицы: на Мариуполь обрушилась непогода
05 Яркость кометы NEOWISE увеличилась почти в три раза (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В штабе сообщили о вражеских обстрелах на Донбассе
В штабе сообщили о вражеских обстрелах на Донбассе
Черновицкая область смягчает карантин: запустят внутриобластное сообщение и откроют рестораны
На Буковине ослабляют карантин: откроют спортзалы и рестораны
В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
Ирина Билык в образе княгини Ольги поблагодарила Зеленского за почетную награду (Фото)
Ирина Билык в образе княгини Ольги поблагодарила Зеленского за почетную награду (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь