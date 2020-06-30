Никто не застрахован от "коронакризиса": легендарный Cirque du Soleil обанкротился

Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает DW.

Также компания сокращает 3480 из 5000 своих сотрудников.

В сообщении Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной банкротства "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

Напомним, организаторы международного Женевского автосалона приняли решение не проводить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

Ранее в ВОЗ сообщили, что глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось добиться прогресса в сдерживании болезни.