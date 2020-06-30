Пристроил жену в парламент: бывшего премьера Франции отправили в тюрьму

Французский суд отправил в тюрьму бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона за махинации с фейковым оформлением жены и детей на работу в парламенте, где они не работали, но получали зарплату. Об этом сообщает в понедельник The Guardian.

"Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и его уэльская жена Пенелопа в понедельник были приговорены к тюрьме за растрату государственных средств в контексте скандала по поводу "фейковых рабочих мест", - отмечает издание.

Суд признал экс-премьера виновным в мошенничестве после рассмотрения, которое установило, что жена и двое детей Фийона получили около 1 миллиона евро за то, что они были оформлены как его помощники в парламенте, однако не работали там.

Кроме того, в вердикте судья заявил, что 66-летний Фийон, возглавлявший правительство при президенте Николя Саркози, подорвал доверие к политическому классу Франции.

"Суд приговорил Фийона к пяти годам заключения, три из которых на условный срок, и назначил ему выплатить штраф в 375 тысяч евро", - отмечается в сообщении.

Его также лишили возможности занимать государственные должности сроком на 10 лет. Его жене присудили три года условного наказания. Такой же приговор получил помощник Фиона Марк Джоуланд, который "трудоустроил" жену экс-премьера.

Сразу после суда пара заявила, что будет обжаловать решение в других инстанциях.