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Триумф "зеленых": партия Макрона проиграла выборы во всех крупных городах Франции

Триумф "зеленых": партия Макрона проиграла выборы во всех крупных городах Франции
Обновлено 06:17 Сегодня Телеграф Европейская правда
По итогам второго тура местных выборов, прошедших во Франции 28 июня, в ряде крупных городов победили представители "зеленых" и их левые союзники, что стало ударом для партии президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает RFI.

Теперь "зеленые" мэры будут в Лионе, Бордо, Страсбурге, Анси, Безансоне, Пуатье, Туре и ряде других, более мелких муниципалитетов.

Победа левых в Париже, Марселе, Монпелье, Руане, Ренне и других городах также во многом была обусловлена коалицией с "зелеными".

"Никогда еще в "зеленых" не было столько полномочий на муниципальном уровне", - отмечает издание L'Obs.

Мэр Парижа социалистка Анн Идальго победила с большим отрывом (48,5%), заключив 2 июня альянс с "зелеными".

Центристская партия Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" (LREM), которая имеет меньшую поддержку на местном уровне, чем на национальном, не смогла победить ни в одном крупном городе. Редким позитивом для Макрона стала победа его популярного премьер-министра Эдуара Филиппа в портовом городе Гавр.

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Как сообщалось, второй тур местных выборов во Франции, перенесенный из-за пандемии, произошел в условиях крайне низкой явки - более 40%. Одной из причин мог стать страх граждан заразиться коронавирусом.

Выборы проходили с беспрецедентными санитарными мерами безопасности. Вход на участке разрешался только в защитной маске.

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Франция, Выборы.

Автор:

Телеграф
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