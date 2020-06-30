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Выборы президента Польши: финальные результаты

Выборы президента Польши: финальные результаты
Обновлено 08:58 Сегодня Телеграф
По данным после обработки 100% электронных протоколов, действующий глава государства Дуда занял первое место, получив 43,50% голосов, за мэра Варшавы Тшасковського проголосовали 30,4%. Через две недели состоится второй тур выборов с участием Дуды и Тшасковского.

Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала окончательные результаты первого тура выборов президента, в котором победил Анджей Дуда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

На втором месте кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 30,46% голосов. На третьем - антисистемный кандидат Шимон Головня с 13,87%.

Согласно данным экзит-пола, которые были обнародованы сразу после голосования, за Дуду отдали голоса 41,8% избирателей, за Тшасковського - 30,4%, а Головню - 13,3%.

Выборы президента Польши: Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур

Явка избирателей составила 64,51 процента. Это больше, чем на предыдущих президентских выборах пять лет назад. Тогда в первом туре проголосовали 48,96% лиц, имеющих право на участие в выборах. 

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Все по теме:

Польша, Выборы в Польше, Рафал Тшасковский, Анджей Дуда.

Автор:

Телеграф
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