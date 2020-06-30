Смягчение ограничений: Нидерланды с 1 июля ослабляют карантин

Власти Нидерландов с 1 июля ослабят введенные ограничения, которые были внедрены по причине коронавируса. Об этом сообщает корреспондент в Гааге.

В частности, в кинотеатрах, театрах, культурных центрах, ограничение до 30 посетителей больше не будет действовать. В то же время люди должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Для мест с большим количеством посетителей, таких как музеи и памятники культуры, максимальное количество посетителей будет зависеть от площади помещения.

Для спектаклей, где бронирование билетов не предусмотрено заранее, в зале может находиться не более 100 посетителей, а если мероприятие проходит на открытом воздухе - не более 250 человек.

Для артистов и людей других творческих профессий социальная дистанция в 1,5 метра применяется тоже в тех случаях, когда это максимально возможно.

Дети в возрасте до 18 лет не должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. А еще на похоронах и свадьбах не будет ограничений по количеству присутствующих, если все могут соблюдать дистанцию и правила гигиены. После летних каникул средние школы снова полностью открыты.

Также спортзалы, сауны, казино снова откроются с 1 июля. Дома престарелых, где не будет зафиксировано случаев коронавируса, могут полностью открыться уже с середины июля.

Планируется, что с сентября треть стадионов уже сможет быть заполнена болельщиками, при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

Как сообщалось, в Нидерландах с 1 июня общественный транспорт возобновил работу по обычному расписанию. При этом пассажиры обязаны носить маски и соблюдать дистанцию.

В стране заработали театры, музеи, кинотеатры и рестораны.