Меркель: Строительство "Северного потока-2" должно быть завершено

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжает считать "Северный поток-2" исключительно экономическим проектом.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что строительство "Северного потока-2" должно быть завершено. Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США.

Об этом она заявила сегодня в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев, передает РБК-Украина.

По ее словам, новый газопровод "Северный поток - 2" является экономическим, а не политическим проектом.

"Мы думаем, что завершить проект - правильно, и в этом духе мы работаем", - заявила Меркель.

Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США, поскольку такие меры не соответствуют пониманию права, которое есть в Германии.