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"Коронакризис": в ЕС обеспокоены стремительно растущей безработицей среди молодежи

"Коронакризис": в ЕС обеспокоены стремительно растущей безработицей среди молодежи
Обновлено 06:54 Сегодня Телеграф Укринформ
Кризис, вызванный пандемией COVID-19, обострил проблему трудоустройства молодежи, что требует от ЕС адресных мер помощи в поиске первого рабочего места. Как сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, об этом шла речь на встрече коллегии ЕК в Брюсселе.

"Безработица среди молодежи растет вдвое быстрее, чем уровень общей безработицы. Во время кризиса 2013 года около 25% молодых людей, которые хотели найти работу, не могли этого сделать. Сейчас молодежь сталкивается с подобными рисками. Хотя у нас нет полной картины, что будет осенью, можно прогнозировать, что общая безработица составит около 7%. Но уже сейчас среди молодежи этот показатель превышает 15%", - отметил Домбровскис.

По его словам, молодые европейцы, которые выходят на рынок труда, сталкиваются не только с трудностями в поиске первого рабочего места. Именно им в основном достаются так называемые рискованные контракты, по которым рабочие места сокращаются в первую очередь.

"Поэтому сегодня мы предлагаем пути, чтобы молодые люди могли получить профессиональные шансы, которых они заслуживают. Пакет мер по поддержке молодежного трудоустройства, который мы рассмотрели, содержит три главных предложения, которые должны облегчить поиск работы для следующего поколения. Речь идет о продлении адресного пакета поддержки трудоустройства для молодежи, который после кризиса 2013 года помог найти работу 24 миллионам человек; совершенствовании гибкой системы профессионального образования и тренингов для людей в возрасте от 15 до 29 лет; введении стимулов для повышения квалификации молодых работников, которые должны внедряться на уровне государств-членов", - пояснил представитель Еврокомиссии.

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По данным этой структуры, в рамках антикризисной финансовой программы "ЕС – следующее поколение" и будущего многолетнего бюджета Евросоюза на 2021-27 годы на финансирование новых профессиональных возможностей для молодых европейцев будет направлено минимум 22 миллиарда евро. Эти "инвестиции в будущее" будут направлены на поддержку усилий правительств стран ЕС в деле организации профессионального обучения и трудоустройства молодых людей.

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ЕС, Коронавирус, Коронакризис.

Автор:

Телеграф
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