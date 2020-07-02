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Автобусное ДТП в Польше: травмированы 16 украинцев, один человек - в критическом состоянии

Автобусное ДТП в Польше: травмированы 16 украинцев, один человек - в критическом состоянии
18:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
В результате столкновения автобуса, который скорее всего направлялся из Тернополя в Варшаву, с двумя грузовиками пострадали 16 пассажиров, шестеро из которых попали в больницы, один человек - в критическом состоянии. Об этом сообщили в генконсульстве Украины в Кракове.

Автобус, перевозивший около 40 граждан Украины, попал в ДТП близ города Богуславице Силезского воеводства на юге Польши.

"На автодороге №1 вблизи города Богуславице Ченстоховского уезда Силезского воеводства произошло ДТП с участием грузовиков и автобуса украинского перевозчика. В нем находилось около 40 граждан Украины. В результате аварии повреждения различной степени получили 16 человек, из которых шесть человек госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии", - сообщили в консульстве.

Среди пострадавших детей нет. Лиц, которые пострадали, доставили в больницы вертолетами.

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Генконсульство находится в оперативном контакте с пожарными, полицией и спасательными службами. Всем лицам, которые не нуждаются в медицинской помощи, предоставлена всяческая иная помощь, их временно расселили в гостиницах.

Украинские консулы находятся в контакте с местными органами власти и пытаются установить перевозчика. По предварительной информации, автобус направлялся из Тернопольской области скорее всего в направлении Варшавы.

Как проинформировало агентство, автокатастрофа произошла на дороге национального значения №1, которая переделана под стандарты автомагистрали, около 15 часов по киевскому времени. По информации польских СМИ, пострадали в общей сложности 32 человека. В результате столкновения грузовики загорелись. На место происшествия вылетели четыре спасательных вертолета и выехали автомобили скорой помощи. Один из грузовиков сгорел полностью. Он перевозил опасную субстанцию.

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Польша, ДТП, Жертвы, Автобус, Пострадавшие.

Автор:

Телеграф
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