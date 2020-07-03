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Отставка правительства Франции: против экс-премьера начали расследование

Отставка правительства Франции: против экс-премьера начали расследование
Обновлено 22:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Во Франции начнут предварительное расследование в отношении ушедшего в пятницу с поста премьер-министра Эдуара Филиппа по поводу работы правительства во время пандемии коронавируса, сообщает газета "Фигаро".

Фигурантами расследования также станут нынешний министр здравоохранения Оливье Веран и его предшественница Аньес Бюзен.

Цель предварительного расследования заключается в том, чтобы выявить, есть ли основания для предъявления обвинения. Судебные власти решили провести расследование после получения девяти жалоб в отношении членов правительства из-за неправомерности их действий во время урегулирования кризиса в области здравоохранения из-за пандемии.

В поданных жалобах говорится, что на тот момент премьер и министры не действовали так, как должны были во время подобного рода бедствий.

Максимальное наказание за подобные нарушения составляет 2 года тюремного заключения и штраф в размере 30 тыс. евро.

Ранее в пятницу Филипп подал в отставку. "Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке президенту республики. Оно было принято. Он заверил, что все члены правительства будут вести текущие дела вплоть до назначения нового кабинета", - говорилось в сообщении канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Филипп занимал пост премьера страны с 15 мая 2017 года. До этого с 2010 года был мэром французского города Гавр.

Новым премьер-министром Франции назначен Жан Кастекс. Ожидается, что состав нового правительства станет известен до среды.

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Франция, Коронавирус, Эдуар Филипп.

Автор:

Телеграф
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