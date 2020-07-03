Польша возглавила год председательства в Вышеградской группе

Польша приняла годовое ротационное председательство в Вышеградской группе.

Польша в пятницу, 3 июля, официально приняла в Чехии годовое ротационное председательство в Вышеградской группе (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).

"Вышеградская группа становится всё более важным субъектом в Евросоюзе", - заявил после встречи Моравецкий.

Он отметил, что в ходе встречи премьеров обсуждались пути выхода из коронакризиса и "возвращение на соответствующую колею". Польский премьер отметил, что лозунгом Польского председательства в V4 будет именно выражение о возвращении к нормальному положению дел - "Back on track".

В этом контексте он заметил, что страны Вышеграда успешно борются с пандемией коронавируса в отличие от некоторых стран Западной Европы.

В ходе встречи главы правительств обсудили перспективы бюджета ЕС на 2021-2027 годы, распределение средств из фонда восстановления после завершения кризиса.

Премьеры обсудили также миграционную политику, подчеркнув несогласие всех стран группы относительно принудительного распределения беженцев между странами ЕС.

В Варшаве главы правительств обсудили также необходимость защиты внешних границ ЕС, сотрудничество со странами Западных Балкан, Украиной и Беларусью.