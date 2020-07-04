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Министр вооруженных сил Франции не видит результатов "перезагрузки" отношений с РФ

Министр вооруженных сил Франции не видит результатов "перезагрузки" отношений с РФ
Обновлено 00:47 Сегодня Телеграф Укринформ
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли считает, что "перезагрузка" отношений с РФ не удалась.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли не увидела конкретных результатов «перезагрузки» отношений с Российской Федерацией в течение последнего года.

Об этом она заявила во время недавних слушаний в Европарламенте, сообщило британское издание National Post

«Попытки Франции выстраивать новые отношения с Россией на протяжении последнего года, чтобы вернуть Москву в состав ведущих индустриальных стран, пока не принесли никаких результатов. Если стоит вопрос: были ли конкретные результаты в диалоге, который Франция начала с Россией, я искренне отвечу, что нет », - отметила Флоранс Парли.

По ее словам, роль России в Ливии, где она поддерживает противников правительства Триполи, является угрозой для Европейского Союза.

«Мы не довольны этой ролью ... но, пытаясь достичь прекращения огня в Ливии, нам нужно вести диалог с Россией», - сказала министр, добавив, что Ливия - это не «единственный домен, где необходимо обсуждение».

По мнению французского военного эксперта Жана-Доминика Мерше, союзники Парижа по НАТО обеспокоены увеличением российского влияния в Ливии.

«Если несколько стран-союзниц Франции разделяют эту обеспокоенность, то еще больше они боятся увидеть, как миграционный путь через Сердземноморья может постепенно перейти под контроль России», - убежден эксперт, добавив, что восстановление «стратегического диалога» между Макроном и Путиным не обязательно успокоило бы их.

Напоминаем, президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом году заявлял, что отстранение России было бы «стратегической ошибкой», поэтому он хотел бы помочь Москве в урегулировании крупнейших мировых кризисов, уменьшив при этом недоверие между Россией, НАТО и ЕС. В сентябре 2019 г. он направил своих министров обороны и иностранных дел в Москву для начала диалога, завершив таким образом 4-летнее замораживание дипломатических визитов высокого уровня, и назначил специального посланника, чтобы достичь прогресса в так называемом структурированном диалоге из пяти пунктов, который он предложил президенту Владимиру Путин. Такие действия французского президента встревожили правительства стран ЕС, особенно на востоке сообщества.

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Франция, Россия.

Автор:

Телеграф
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