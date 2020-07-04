Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус на предприятиях Укроборонпрома: всего заболело 124 человека
Коронавирус на предприятиях Укроборонпрома: всего заболело 124 человека
Трамп считает, что Байден не сможет составить когнитивный IQ-тест
Трамп считает, что Байден не сможет составить когнитивный IQ-тест
Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Полный парад планет 4 июля: что категорически запрещено делать в это время
Парад планет 4 июля: что нельзя делать в это время

В Болгарии депутатов оштрафовали за то, что они находились в парламенте без масок

В Болгарии депутатов оштрафовали за то, что они находились в парламенте без масок
03:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В Болгарии 24 народным депутатам выписали штраф за несоблюдение приказа Минздрава по ношению маски.

Инспекторы здравоохранения в болгарской столице Софии оштрафовали 24 депутатов парламента страны за то, что были без маски на заседании высшего законодательного органа.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

"Региональные инспекторы здравоохранения Софии выписали штраф 24 народным депутатам за несоблюдение приказа Минздрава по ношению маски для борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечает газета, в начале этой недели во время заседания парламента Болгарии в зале произошла словесная перепалка из-за того, что некоторые депутаты находились в зале без маски. Спикер Цвета Караянчева была вынуждена напомнить парламентариям об указе Министерства здравоохранения и посоветовала все же одеть маску тем, кто был без нее.

Отмечается, что вчера инспекторы посетили все офисы партий, чьи депутаты нарушили законодательство, и выписали каждому депутату штраф в размере около 153 евро.

Напоминаем, 22 июня Министерство здравоохранения Болгарии вновь обязывает граждан носить маски во время пребывания в закрытых помещениях, поскольку началось пренебрежение правилами по борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее оштрафовали на 153 евро премьер-министра Болгарии Бойко Борисова за нарушение требований карантина — он пришел в церковь без маски.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правительство, Болгария, Карантин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Изъятие военной техники: руководство ГБР и следователей, причастных к делу, отстранили
02 Агрессивный Hummer: тюнеры показали новую спецверсию внедорожника (Фото)
03 Дело Насирова и "газовое дело" Онищенко: ВАКС изучил письменные доказательства
04 Праймериз "Слуги народа" на должность мэра Киева: Качура и Дубинский в лидерах
05 "Экосистемные инженеры": животные могут подстраивать окружающую среду под себя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Мариуполе от коронавируса выздоровели почти все пациенты
В Мариуполе от коронавируса выздоровели почти все пациенты
В Германии ограничивают рекламу табака
В Германии ограничивают рекламу табака
Отставка правительства Франции: против экс-премьера начали расследование
Отставка правительства Франции: против экс-премьера начали расследование
Из LEGO можно сотворить что угодно, особенно шедевр искусства (Фото)
Из LEGO можно сотворить что угодно, особенно шедевр искусства (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь