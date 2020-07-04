В Болгарии депутатов оштрафовали за то, что они находились в парламенте без масок

В Болгарии 24 народным депутатам выписали штраф за несоблюдение приказа Минздрава по ношению маски.

Инспекторы здравоохранения в болгарской столице Софии оштрафовали 24 депутатов парламента страны за то, что были без маски на заседании высшего законодательного органа.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

"Региональные инспекторы здравоохранения Софии выписали штраф 24 народным депутатам за несоблюдение приказа Минздрава по ношению маски для борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечает газета, в начале этой недели во время заседания парламента Болгарии в зале произошла словесная перепалка из-за того, что некоторые депутаты находились в зале без маски. Спикер Цвета Караянчева была вынуждена напомнить парламентариям об указе Министерства здравоохранения и посоветовала все же одеть маску тем, кто был без нее.

Отмечается, что вчера инспекторы посетили все офисы партий, чьи депутаты нарушили законодательство, и выписали каждому депутату штраф в размере около 153 евро.

Напоминаем, 22 июня Министерство здравоохранения Болгарии вновь обязывает граждан носить маски во время пребывания в закрытых помещениях, поскольку началось пренебрежение правилами по борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее оштрафовали на 153 евро премьер-министра Болгарии Бойко Борисова за нарушение требований карантина — он пришел в церковь без маски.