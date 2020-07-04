В МАГАТЭ предположили, из-за чего мог увеличиться уровень радиации в Европе

МАГАТЭ назвало возможную причину роста уровня радиации в Европе.

Причиной повышения радиационного фона в Северной Европе на границе с Россией мог быть ядерный реактор, сообщило в пятницу, 3 июля, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Место расположения реактора пока не известно. Страны в этом регионе, в которых атомные станции, в том числе Россия, отрицают утечку радиации на их территориях, пишет DW.

Небольшое повышение уровня цезия и рутения “было очень низким и не создало никакого риска для здоровья людей и окружающей среды”, заверили в МАГАТЭ. Такие радиационные выбросы могут возникать во время работы или технического обслуживания реакторов.

На прошлой неделе утечка радиации обнаружили Эстония, Финляндия и Швеция. Руководитель лаборатории Центра радиационной безопасности Финляндии (STUK) Алекси Маттила также сообщил, что такие выбросы могут быть результатом нормальной работы электростанции. “Такие случаи выявляются, как правило, один или два раза в год, поэтому этот случай не является чем-то необычным”, — сказал он.

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) также отследила, как выбросы переместились по Северной Европе, и составила карту района, где это пятно могло возникнуть. Ни МАГАТЭ, ни CTBTO не имеют полномочий расследовать подобные инциденты, поскольку ядерная безопасность является национальным вопросом.

Повышенный уровень радиации был зафиксирован в конце июня в некоторых частях Швеции, Финляндии, Норвегии и России. По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов, источник выбросов радиации расположен на западе России. Однако российский концерн Росэнергоатом опроверг вероятность чрезвычайных происшествий на российских АЭС.