В Эстонии гибнет урожай клубники без украинских заробитчан

В Эстонии отсутствие иностранных работников мешает сбору клубники.

В Эстонии пришедшая в конце июня жара ускорила созревание клубники, однако отсутствие иностранных работников мешает местным фермерам собрать урожай ягод.

"Клубнику не могут собрать в полном объеме. Произошло то, чего производители клубники боялись больше всего: пришла волна жары, созрело много ягод. И у многих фермеров клубника осталась на полях, они не успели ее собрать. На некоторых фермах положение критическое", - сказала в субботу член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс (Elke Lillemets) телеканалу ETV +.

По ее словам, на помощь правительства фермеры не слишком надеются, но некоторые меры поддержки все-таки принимаются: с 1 июля предприниматели, выращивающие ягоды и фрукты, могут запросить в кассе по безработице пособие на выплату денег при найме сезонных рабочих, но проблему нехватки кадров эта мера не решит.

"Мы привыкли к тому, что эстонцы не особо хотят идти на работу в поле. Пособия сейчас настолько большие, что люди чувствуют себя хорошо. (...) Сейчас на полях трудится примерно четверть от необходимого количества работников", - пояснила Лиллеметс.

Фермеры зовут собирать клубнику своих друзей, родственников, студентов, безработных и даже заключенных, заслуживших хорошим поведением право покидать территорию тюрьмы. Однако без трудовых мигрантов им все равно не удается решить проблему с урожаем.

Ранее сообщалось, что в связи со вспышкой коронавируса эстонские клубничные плантации оказались без иностранной рабочей силы, прежде всего "заробитчан" из Украины, традиционно помогавших эстонским фермерам.

Фермеры обратились к правительству с просьбой отменить ограничения на ввоз рабочей силы из-за рубежа. По их словам, на площади около 800 гектаров в этом году созреет примерно 2000 тонн клубники, "но безответственные политики не хотят, чтобы 1500 трудолюбивых украинцев помогли собрать этот урожай и доставить его эстонским потребителям".

В ответ министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme) заявил: "На основании кратковременной или долгосрочной рабочей визы сегодня в Эстонии находится в среднем около 50 тысяч человек. Столько же жителей, например, в Пярну. А теперь выясняется, что мы ничего не можем сделать без украинцев. Не можем собирать клубнику, не можем заниматься сваркой, не можем строить, не можем не знаю, что еще делать без украинцев. А скоро мы, видимо, не сможем без украинцев выпускать газеты, делать телепередачи".

"Если ничего не поменять, то через десять лет у нас в стране будет не Пярну, а условный Таллинн, состоящий полностью из украинцев. Я считаю, что мы не можем обменять наше государство на несколько тонн клубники. Для этой проблемы необходимо найти другое решение", - заявил министр на пресс-конференции.

По его мнению, продления до 31 июля истекающих рабочих виз иностранным работникам, уже находящимся на территории республики, вполне достаточно для сбора эстонского урожая.