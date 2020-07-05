В Англии разрешили посещать пабы и рестораны

В Соединенном королевстве запрет на посещение пабов в связи с эпидемией коронавируса действовал с 20 марта.

В Англии в субботу, 4 июля, существенно смягчили карантин — людям впервые за три месяца разрешили пойти в пабы, рестораны и в парикмахерские.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Reuters.

Пабам позволили начать работать с 6 утра. Некоторые парикмахерской открылись в полночь.

Жители двух домохозяйств теперь получили право встречаться в помещении. Правила социального дистанцирования пока сохраняются.

Газета Sun спрогнозировала, что в субботу в Англии будет потреблено 15 миллионов пинт (8,5 миллиона литров) пива, хотя некоторые любители пабов могут воздержаться от похода из-за неутешительного прогноза погоды.

Полиция заявила, что она «абсолютно подготовлена» к открытию пабов, а больницы были предупреждены о необходимости готовиться к выходным в стиле Нового года.

Премьер-министр Борис Джонсон призвал людей вести себя ответственно и уважать правила социального дистанцирования, поскольку сохраняется риск возрождения коронавируса. Но он также отметил важность поддержки бизнеса.

Субботнее смягчения карантина распространяется только на Англию, поскольку Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия устанавливают свои собственные графики снятия ограничений.

В Соединенном королевстве запрет на посещение пабов в связи с эпидемией коронавируса действовал с 20 марта.