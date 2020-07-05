В Нидерландах хотят исключить пол из удостоверений личности

В Нидерландах обозначение пола уберут из удостоверений личности.

Удостоверение личности граждан Нидерландов в будущем не будут содержать обозначение пола из-за "неважности" этой информации. Этот параметр планируется исключить из удостоверений личности в 2024-2025 годах. Об этом говорится в письме министра образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен, отправленном в субботу, 4 июля в парламента страны, передает DW.

По ее словам, таким образом правительство хочет “там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола”. Вместо этого граждане должны “создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности”, пояснила Министерка.

В письме ван Енгелсховен подчеркнула, что Нидерланды не первая страна в мире, которая введет гендерно-нейтральные удостоверения личности: пол в таких документах не указывается и в ФРГ. В то же время в заграничных паспортах категория пола останется как правило ЕС.

Нидерландское объединение защиты прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов поздравило планы правительства. “Это отличная новость для людей, которые ежедневно сталкиваются с проблемами из-за следующих обозначений в их документах”, — говорится в заявлении.

“И это также хорошая новость для тех, кто считает, что содержание вашего белья не беспокоит правительство или власть”, — цитирует заявление организации агентство AFP.

Напомним, первый шаг к признанию третьего пола Нидерланды сделали в 2018 году, когда интерсексуалы получили право не указывать себя как мужчину или женщину в своем свидетельстве о рождении.