В Испании закрыли уже второй регион на повторный карантин

В Испании на повторный карантин был закрыт еще один регион.

В испанской автономной области Галисия, в провинции Луго, с 6 июля будет повторно введен карантин из-за участившихся новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает El Periodico.

"Граждане, не имеющие вида на жительство в провинции (Луго), которая будет закрыта на карантин на пять дней из-за вспышки коронавируса, должны покинуть эту территорию сегодня до полуночи или оставаться в регионе в течение пяти следующих дней", - говорится в сообщении.

Как заявили в министерстве здравоохранения, в Галисии, где чуть больше 70 000 жителей, карантин охватит муниципалитеты Альфос, Баррейрос, Бурела, Черво, Фос, Луренца и другие.

Ранее в Испании закрыли округ вокруг города Льейда из-за вспышки коронавируса.

По данным Worldometer, в Испании на сегодня зафиксировано 297 625 случаев коронавируса, из которых 28 385 человек умерли.

Всего в мире в настоящее время обнаружено 11 473 044 случая заражения коронавирусом, из них 535 090 летальных, выздоровели 6489422 человека.