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Немецкие мотоциклисты протестуют против запрета езды по воскресеньям и во время праздников

Немецкие мотоциклисты протестуют против запрета езды по воскресеньям и во время праздников
23:39 Вс, 5 Июль 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
Тысячи байкеров по всей Германии вышли на протесты.

Немецким байкерам могут запретить ездить по воскресеньям и в праздники из-за шума, и поэтому тысячи мотоциклистов по всей Германии вышли на акции протеста в субботу, 4 июля.

Об этом сообщает DW.

"Тысячи байкеров по всей Германии вышли на акции протеста в эту субботу, 4 июля. Они выступают против запрета езды по воскресеньям и праздничным дням. За подобный запрет высказался немецкий бундесрат в мае. Цель инициативы - снизить количество шума в населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти городов будут сами принимать решения о запрете.

Сообщается, что крупнейшая демонстрация состоялась в Штутгарте, туда съехались около 10 тысяч байкеров. 7500 мотоциклистов приехали протестовать в Висбаден. Отмечается, что инициаторы акции не рассчитывали на такой активный протест байкеров. В некоторых городах это привело к значительным пробкам. В Мюнхене полиция запретила большую демонстрацию байкеров, однако около 6000 человек катались по городу.

Против запрета на передвижение мотоциклов по воскресеньям и выходные дни выступает также министр транспорта Германии Андреас Шойер. Он заявил, что власти на местах и так могут принимать меры по защите от шума, например, ограничивать проезд по некоторым улицам, поэтому новые запреты, по его мнению, не нужны.

Напомним, что в июне в Германии тысячи людей вышли на акции против расизма.

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Германия, Протест.

Автор:

Телеграф
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