Парламентские выборы в Хорватии: партия премьера довольна данными экзитполов

Партия премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича довольна предварительными результатами выборов в парламент страны.

Правящая партия премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича “Хорватское демократическое содружество” (ХДС) довольна предварительными результатами состоявшихся в воскресенье выборов в парламент страны.

Об этом сообщил заместитель председателя ХДС Томо Медвед, передает местное издание Jutarnji list та Vecernji list.

“Благодарим всех, кто пришел на выборы и посетил избирательные участки, — отметил Медвед. — Также благодарим всех, кто выбрал ХДС в качестве опции, которая проявила и доказала себя в управлении государством, и которая готова к принятию дальнейших решений. Мы довольны (результатами выборов), но ожидаем окончательных результатов голосования”.

По данным экзитполов, ХДС лидирует на выборах с 61 местом в парламенте, на 17 мандатов опережая оппозиционную коалицию “Перезагрузка” во главе с Социал-демократической партией лидера Давора Бернардича. На третьей позиции находится партия “Движение за Отечество” эстрадного певца и предпринимателя Мирослава Шкоро.

Добавим, что в Хорватии незадолго до парламентских выборов вспыхнул коронавирусный скандал.