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Макрон рассказал, что ждет от нового французского правительства

Макрон рассказал, что ждет от нового французского правительства
23:55 Вс, 5 Июль 2020 Телеграф УНН
Эмманюэль Макрон сообщил о задачах нового правительства Франции.

Главными задачами нового правительства Франции станут восстановление экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса, и укрепление системы социальной защиты.

Об этом заявил в воскресенье президент республики Эмманюэль Макрон в своем Twitter.

“Проект, предложенный мною в начале моих полномочий и поддержанный французами, остается в центре нашей политики. Но он должен быть адаптирован к международным потрясениям и кризисам, которые мы переживаем. Необходимо проложить новый путь”, — отметил Макрон.

“Нам предстоит вместе наметить основные элементы этой дорожной карты, которая будет включать экономическое, социальное восстановление, а также защиту окружающей среды и развитие культуры”, — подчеркнул французский лидер. Он добавил, что “в числе приоритетов на ближайшие месяцы также находятся восстановление справедливого республиканского порядка и защита европейского суверенитета”. По словам Макрона, “эта реконструкция будет вестись правительством, имеющим своей задачей объединительную миссию”.

В пятницу Макрон назначил замглавы президентской администрации Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство. Во главе кабинета Кастекс сменил Эдуара Филиппа, который ранее подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту. Как сообщили в Елисейском дворце, состав нового правительства может быть в основном сформирован 6 июля. В администрации президента отметили, что в новый кабинет должны войти порядка 40 министров и госсекретарей.

По словам представителя Елисейского дворца, Макрон собирается подробно изложить программу предстоящих месяцев в телевизионном интервью в национальный праздник Франции, который отмечается 14 июля. Как ожидается, спустя несколько дней новый премьер выступит с заявлением в Национальном собрании (нижней палате парламента).

 
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Франция, Эмманюэль Макрон.

Автор:

Телеграф
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