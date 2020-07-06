Греция планирует закрыть границу для граждан Сербии

Греция с понедельника закроет границу для граждан Сербии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Об этом сообщил министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич, передает сербское N1info.
По его словам, запрет на въезд начнет действовать с 06:00 понедельника, 6 июля. Греция приняла это решение из-за эпидемиологической ситуации в Сербии и большого количества положительных тестов у туристов из этой страны.
В то же время граждане Сербии, которые сейчас находятся в Греции, могут оставаться в стране столько, сколько планировали.
Напомним: на протяжении последней недели в Сербии стремительно выросло количество новых случаев коронавирус. 27 июня суточный прирост больных впервые с конца апреля превысил 200, а 2 июля зарегистрировали 359 новых случаев — рекорд с середины апреля.
В Греции за последнюю неделю максимальный суточный прирост новых больных составил 28 человек.
Ранее сообщалось, в аэропорту Афин задержали 17 украинцев из-за запрета на въезд в ЕС граждан третьих стран.