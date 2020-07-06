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Греция планирует закрыть границу для граждан Сербии

Греция планирует закрыть границу для граждан Сербии
Обновлено 00:55 Сегодня Телеграф Укринформ
В Греции начнет действовать запрет на въезд для граждан Сербии.

Греция с понедельника закроет границу для граждан Сербии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщил министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич, передает сербское N1info.

По его словам, запрет на въезд начнет действовать с 06:00 понедельника, 6 июля. Греция приняла это решение из-за эпидемиологической ситуации в Сербии и большого количества положительных тестов у туристов из этой страны.

В то же время граждане Сербии, которые сейчас находятся в Греции, могут оставаться в стране столько, сколько планировали.

Напомним: на протяжении последней недели в Сербии стремительно выросло количество новых случаев коронавирус. 27 июня суточный прирост больных впервые с конца апреля превысил 200, а 2 июля зарегистрировали 359 новых случаев — рекорд с середины апреля.

В Греции за последнюю неделю максимальный суточный прирост новых больных составил 28 человек.

Ранее сообщалось, в аэропорту Афин задержали 17 украинцев из-за запрета на въезд в ЕС граждан третьих стран.

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Греция, Сербия, Карантин.

Автор:

Телеграф
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