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Великобритания внедряет персональные санкции против РФ и Саудовской Аравии

Великобритания внедряет персональные санкции против РФ и Саудовской Аравии
04:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Британия внесла в санкционный список граждан России и Саудовской Аравии.

Правительство Британии вводит персональные санкции против граждан России и Саудовской Аравии за нарушение прав человека.

Имена граждан, в отношении которых будут применены санкции, объявят в понедельник, 6 июля, сообщает Financial Times.

Некоторым россиянам будет запрещено въезжать на территорию Британии. Также будут заморожены их счета в британских банках. Предполагается, что санкции будут введены в отношении к причастным к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году.

Также в санкционный список будут внесены некоторые граждане Саудовской Аравии, которые причастны к убийству саудовского журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги.

"При помощи этого законодательного акта Британия получит новые полномочия и сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять денежные средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики", - заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

Кроме этого он отметил, что в этом году санкции могут быть расширены на подозреваемых в коррупции, притеснении журналистов и оскорблении на религиозной почве.

Напоминаем, “акт Магнитского", принятый в США и поддержанный Канадой и некоторыми европейскими странами, позволил западным правительствам замораживать средства российских чиновников, которых обвиняют в причастности к коррупционным схемам отмывания денег или грубых нарушениям прав человека.

Впоследствии "акту Магнитского" был присвоен статус глобального закона, таким образом, предусмотренные им санкции могут применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.

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Санкции, РФ, Британия.

Автор:

Телеграф
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