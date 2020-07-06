Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Спросил, должен ли я уволиться": Смолий рассказал детали встречи с Зеленским
"Спросил, должен ли я уволиться": Смолий рассказал детали встречи с Зеленским
Страны, которые открыли границы для Украины, но в МИД не рекомендуют выезжать
Страны, которые открыли границы для Украины, но в МИД не рекомендуют выезжать
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Новая реальность диктует новые правила: Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате
Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате

Дания разрешила Nord Stream 2 возобновить строительство газопровода

Дания разрешила Nord Stream 2 возобновить строительство газопровода
Обновлено 22:30 Сегодня Телеграф Фото: Nord Stream 2 AG
Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение использовать суда для трубоукладки с якорями для завершения последнего отрезка трубопровода в водах Дании.

Об этом сообщило в понедельник Датское энергетическое агентство, пишет "Европейская правда".

"Датское энергетическое агентство решило, что Nord Stream 2 AG может использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при укладке трубопровода "Северный поток - 2", - говорится в сообщении агентства в понедельник.

Новое решение означает, что Nord Stream 2 AG может использовать суда-трубоукладчики с якорным позиционированием или независимо, или в сочетании с оборудованными системой динмического позиционирования судами.

Венгерская компания MOL присоединилась к "Турецкому потоку"

"Решение принято в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом безопасности, ресурсов и окружающей среды", - говорится в сообщении.

В этом решении Датское энергетическое агентство подчеркнуло, среди прочего, что часть трубопровода, которая должна быть построена в Дании, находится за пределами района, где не рекомендуется траления дна, стоянка на якоре и вмешательства в морское дно из-за риска, связанного со сброшенным в этом районе химическим оружием.

В то же время глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фалби-Хансен сообщил российскому агентству ТАСС, что компания Nord Stream 2 AG не сможет сразу приступить к прокладке труб на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2" на юго-восток от острова Борнхольм. Разрешение агентства может быть обжаловано в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики до 3 августа.

"Nord Stream 2 AG надо будет подождать четыре недели. Наше сегодняшнее решение может быть обжаловано в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики до 3 августа, и работы в течение этого периода начинать нельзя", - отметил он.

Прокладка газопровода "Северный поток-2" была остановлена в декабре, когда компания по прокладке труб Allseas прекратила свою деятельность из-за санкций США, нацеленных на компании, предоставляющие судна для прокладки труб Nord Stream 2. Санкции США нацелены именно на более передовые суда, что используют технологию самопозиционирования и не требуют использования якорей.

Пресс-секретарь Nord Stream 2 сообщил Reuters, что консорциум приветствует решение Дании, но пока не объявляет, какое именно судно будет использовать для достройки и когда ожидает завершения проекта.

Строительство 1230-километрового трубопровода почти закончено, но необходимо завершить еще примерно 120-километровый участок в водах Дании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газопровод, Дания, Северный поток, Nord Stream.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучше не есть утром: что не стоит употреблять на голодный желудок
02 Мужчинам за 50: какие напитки стоит исключить из рациона
03 Продукты, которые можно и нужно хранить в морозилке
04 Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев
05 Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дания разрешила Nord Stream 2 возобновить строительство газопровода
Дания разрешила Nord Stream 2 возобновить строительство газопровода
Стало известно, кто временно возглавил Антимонопольный комитет
Стало известно, кто временно возглавил Антимонопольный комитет
Поочередно и группами: Зеленский встречается со ''слугами народа''
Поочередно и группами: Зеленский встречается со ''слугами народа''
Наоми Кэмпбелл разделась в метро: все ради рекламы сумок
Наоми Кэмпбелл разделась в метро: все ради рекламы сумок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь