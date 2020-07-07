Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Наев прокомментировал слова командующего ВМС об ожидаемой "полномасштабной военной конфронтации" с РФ
Наев прокомментировал слова командующего ВМС об ожидаемой "полномасштабной военной конфронтации" с РФ
Никто такого не делал: Украина рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ
Украина рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Новая реальность диктует новые правила: Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате
Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате

СМИ: убитого в Австрии критика Кадырова предупреждали о существующей угрозе для жизни

СМИ: убитого в Австрии критика Кадырова предупреждали о существующей угрозе для жизни
Обновлено 00:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
У Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Австрии были данные об угрозе жизни чеченскому политэмигранту Мамихану Умарову, который был убит в субботу, и даже в последние дни осуществляло наблюдение по месту его жительства в Вене, а также предлагало личную охрану. Об этом сообщает австрийская газета Die Kronen Zeitung.

"Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) предупреждало его об угрозе убийства и взяло под наблюдение его квартиру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что BVT, которое выполняет в Австрии полицейско-контрразведывательные функции, также предлагало чеченцу обеспечение личной охраной, однако последний отказался. Согласно Kronen Zeitung, семья Умарова также была отселена в другой дом за несколько кварталов.

Отдельно газета указывает на то, что Мамихан Умаров, который в 2007 году получил политическое убежище в Австрии и ему дали новые имя и фамилию - Мартин Бек, ранее уже неоднократно имел проблемы с австрийским правосудием (контрабанда людей, дача ложных показаний и др.). Совсем недавно он был лишен свободы, выйдя из тюрьмы в сентябре 2019 года.

В день убийства Умаров уехал на встречу в городок Герасдорф под Веной. Выстрелы прозвучали на территории заброшенной фабрики недалеко от торгового центра. При этом, как сообщает газета, на встречу Умаров ехал со своим соотечественником, который выполнял функции охранника. Позже последний объяснит, что в момент убийства у него произошла "осечка", и он не смог вовремя отреагировать.

Этот 37-летний чеченец сначала проходил в качестве свидетеля, однако позже был взят под стражу как возможный соучастник убийства. Задержанный в субботу вечером был и сам вероятный стрелок - 47-летний чеченец, который на данный момент отказывается давать показания. Оба проживали в Австрии уже длительное время как беженцы.

Австрийская газета указывает на то, что "за голову" Умарова, который активно критиковал и оскорблял в своих видеороликах главу Чечни Рамзана Кадырова и его семью, была объявлена награда: "Все четко указывает на то, что это было заказное убийство по политическим мотивам. Тем более, что сейчас уже известно, что за Мартина Б. предлагалось вознаграждение".

Критиковал Кадырова и помог Мосийчуку: в Австрии убили блогера, обратившегося за политическим убежищем

Австрийское издание Kurier также указывает на информацию о том, что "за голову" Мартина Б. (Мамихана Умарова) предлагалось вознаграждение. Вместе с этим сообщается, что убитый чеченец хвастался ранее своими контактами в венском подразделении спецслужбы BVT. "Несмотря на это, Мартин Б., очевидно, чувствовал себя в безопасности. Согласно сообщениям, он хвастался своими хорошими контактами с венским ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT), утверждая, что он защищен сотрудниками этого учреждения. В настоящее время, впрочем, неясно, действительно ли он сотрудничал с венским управлением по защите конституции, как было заявлено с его стороны", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, неподалеку от Вены в субботу был застрелен политический эмигрант из Чечни Мамихан (Анзор) Умаров, который проживал в Австрии с 2005 года. Он был бывшим сотрудником шариатской госбезопасности непризнанной Чеченской республики Ичкерия и резко критиковал Рамзана Кадырова, неоднократно заявлял о якобы причастности сотрудников российских спецслужб к убийству в Европе бывших сторонников ЧРИ.

Убийство политэмигранта Умарова: Полиция Австрии задержала двух подозреваемых чеченцев

Народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук также сообщил, что Мамихан Умаров проходил свидетелем по делу об убийстве в Украине Амины Окуевой, покушениях на ее мужа Адама Осмаева и самого Игоря Мосийчука.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австрия, Чечня, Мамихан Умаров.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
02 Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию
03 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
04 "Спросил, должен ли я уволиться": Смолий рассказал детали встречи с Зеленским
05 Катастрофа МАУ: В МИД не исключают, что Украина может обратиться в суд ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дания разрешила Nord Stream 2 возобновить строительство газопровода
Дания разрешила Nord Stream 2 возобновить строительство газопровода
Стало известно, кто временно возглавил Антимонопольный комитет
Стало известно, кто временно возглавил Антимонопольный комитет
Поочередно и группами: Зеленский встречается со ''слугами народа''
Поочередно и группами: Зеленский встречается со ''слугами народа''
ТОП самых мощных трав для женского здоровья
ТОП самых мощных трав для женского здоровья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь