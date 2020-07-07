СМИ: убитого в Австрии критика Кадырова предупреждали о существующей угрозе для жизни

У Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Австрии были данные об угрозе жизни чеченскому политэмигранту Мамихану Умарову, который был убит в субботу, и даже в последние дни осуществляло наблюдение по месту его жительства в Вене, а также предлагало личную охрану. Об этом сообщает австрийская газета Die Kronen Zeitung.

"Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) предупреждало его об угрозе убийства и взяло под наблюдение его квартиру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что BVT, которое выполняет в Австрии полицейско-контрразведывательные функции, также предлагало чеченцу обеспечение личной охраной, однако последний отказался. Согласно Kronen Zeitung, семья Умарова также была отселена в другой дом за несколько кварталов.

Отдельно газета указывает на то, что Мамихан Умаров, который в 2007 году получил политическое убежище в Австрии и ему дали новые имя и фамилию - Мартин Бек, ранее уже неоднократно имел проблемы с австрийским правосудием (контрабанда людей, дача ложных показаний и др.). Совсем недавно он был лишен свободы, выйдя из тюрьмы в сентябре 2019 года.

В день убийства Умаров уехал на встречу в городок Герасдорф под Веной. Выстрелы прозвучали на территории заброшенной фабрики недалеко от торгового центра. При этом, как сообщает газета, на встречу Умаров ехал со своим соотечественником, который выполнял функции охранника. Позже последний объяснит, что в момент убийства у него произошла "осечка", и он не смог вовремя отреагировать.

Этот 37-летний чеченец сначала проходил в качестве свидетеля, однако позже был взят под стражу как возможный соучастник убийства. Задержанный в субботу вечером был и сам вероятный стрелок - 47-летний чеченец, который на данный момент отказывается давать показания. Оба проживали в Австрии уже длительное время как беженцы.

Австрийская газета указывает на то, что "за голову" Умарова, который активно критиковал и оскорблял в своих видеороликах главу Чечни Рамзана Кадырова и его семью, была объявлена награда: "Все четко указывает на то, что это было заказное убийство по политическим мотивам. Тем более, что сейчас уже известно, что за Мартина Б. предлагалось вознаграждение".

Австрийское издание Kurier также указывает на информацию о том, что "за голову" Мартина Б. (Мамихана Умарова) предлагалось вознаграждение. Вместе с этим сообщается, что убитый чеченец хвастался ранее своими контактами в венском подразделении спецслужбы BVT. "Несмотря на это, Мартин Б., очевидно, чувствовал себя в безопасности. Согласно сообщениям, он хвастался своими хорошими контактами с венским ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT), утверждая, что он защищен сотрудниками этого учреждения. В настоящее время, впрочем, неясно, действительно ли он сотрудничал с венским управлением по защите конституции, как было заявлено с его стороны", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, неподалеку от Вены в субботу был застрелен политический эмигрант из Чечни Мамихан (Анзор) Умаров, который проживал в Австрии с 2005 года. Он был бывшим сотрудником шариатской госбезопасности непризнанной Чеченской республики Ичкерия и резко критиковал Рамзана Кадырова, неоднократно заявлял о якобы причастности сотрудников российских спецслужб к убийству в Европе бывших сторонников ЧРИ.

Народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук также сообщил, что Мамихан Умаров проходил свидетелем по делу об убийстве в Украине Амины Окуевой, покушениях на ее мужа Адама Осмаева и самого Игоря Мосийчука.