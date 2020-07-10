Граждане Франции хотят еще больше налогов для богачей

Более чем три четверти населения Франции (76%) сейчас поддерживают введение нового специального налога для богатых.

Более 75% французов хотят усиления налогообложения богатых соотечественников.

Такие данные социологического опроса, проведенного Институтом независимых исследований Франции Odoxa по заказу нескольких медиа, обнародовал телеканал BFM-Business.

"Согласно последнему опросу экономический кризис, вызванный коронавирусом, вызвал серьезную дискуссию во французском обществе. Более чем три четверти населения (76%) сейчас поддерживают введение нового специального налога для богатых. 53% французов не любят богатых", - говорится в исследовании.

Оценивая экономический дух французов, в Odoxa считают, что гражданам есть за что недолюбливать отечественных богачей.

"Они думают, что, в конце концов, богачи — эгоисты, которые думают только как урвать у национального сообщества путем избежания налогообложения или фискальной оптимизации. И поэтому в глазах большинства наших сограждан вполне законно заставить их платить этот дополнительный налог", - объясняет социологию президент Odoxa Гаэл Слиман.

Зато несмотря на результаты опроса и призывы ведущих французских экономистов, правительство не считает целесообразным увеличивать налоги. По мнению министра экономики Франции Бруно Ле Мэра, повышение налогов повлечет отток инвестиций и уничтожит доверие бизнеса.

"Это чистая демагогия", - заявил министр.

Напомним: "налог на роскошь" во Франции ввели еще в 2013 году. Введение 75% налога было одним из центральных обещаний в предвыборной кампании тогдашнего президента Франсуа Олланда.

Этот налог распространяться на всех физических лиц, чей ежегодный доход превышает 1 млн евро. Также решено было обложить 75-процентным налогом все предприятия, выплачивающие своим сотрудникам оклады, превышающие 1 млн евро.